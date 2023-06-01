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19:06, 1 июня 2023Экономика

Матвиенко захотела пересесть на Lada Vesta

Спикер Совфеда Матвиенко похвалила удобство и светлый салон Lada Vesta

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Вице-президент автоконцерна «АвтоВАЗ» Евгений Шмелев показал два автомобиля Lada Vesta в разных кузовах председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. Спикер Совфеда похвалила одну из машин и заявила, что хочет прямо сейчас пересесть за руль Lada, передает РИА Новости.

«Удобные кресла. Сейчас поеду», — констатировала она. Матвиенко добавила, что могла бы бросить кортеж ради такого автомобиля, указав, что служебные автомобили «зря там стоят».

Также спикер Совфеда положительно оценила салон другой Lada Vesta. «Очень мне нравится обивка светлая», — сообщила Матвиенко.

Российские дилеры «АвтоВАЗа» начали получать обновленную Lada Vesta (NG) в четырех видах кузова (седан, SW, седан Cross и SW Cross) и двумя типами двигателей. Стоимость модели начинается от 1 239,9 тысячи рублей. Автомобиль нового поколения получит автоматическую коробку передач в первом квартале 2024 года. Также в следующем году может начаться выпуск Lada Vesta NG на природном газе.

О готовности пересесть на российский автомобиль Lada ранее заявлял и глава Минтранса России Виталий Савельев. Чиновник сначала ездил на Mercedes, а позже пересел на Genesis.

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    Мария Грушко
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