Глава Минтранса заявил о готовности пересесть с премиум-авто на Lada

Глава Минтранса Савельев заявил, что готов пересесть со своего Genesis на российскую Lada

Глава Минтранса России Виталий Савельев заявил о готовности пересесть с премиум-иномарки на российский автомобиль Lada. Об этом чиновник рассказал на форуме «Территория смыслов», передает «Интерфакс».

«Как я отношусь к тому, чтобы пересесть на Lada? Вы знаете, я отношусь вообще нормально. Я езжу на Genesis, у меня нет какой-то специальной машины. Будучи в "Аэрофлоте", я ездил на Mercedes. Это нормально — чиновник есть чиновник. Мы государственные служащие, у нас есть определенные ограничения, и я к этому нормально отношусь», — поделился Савельев.

При этом министр надеется, что «АвтоВАЗ» найдет возможность производить автомобили с подушками безопасности. Савельев предположил, что получится наладить поставки комплектующих из дружественных стран. Он также вспомнил безрезультатную попытку предложить российским чиновникам передвигаться на «Волгах». По словам Савельева, автомобиль был тогда недоделан по каким-то причинам, из-за чего идея не удалась.

«Но, в принципе, если машину сделать нормальной, то почему нет. Вот машину Aurus сейчас доводит наша промышленность. Машина едет, выглядит как Rolls-Royce — это нормальные технологии», — добавил министр.

Ранее генеральный директор госкомпании «ДОМ.РФ» Виталий Мутко допустил, что российские чиновники пересядут на автомобили Lada при условии, что те будут более качественными. Мутко не исключил, что и сам начнет ездить на машине отечественного производства, если будут соблюдаться все стандарты.

