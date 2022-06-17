Оценена инициатива пересадить российских чиновников на Lada

Глава «ДОМ.РФ» Мутко допустил, что российские госслужащие пересядут на автомобили Lada

Государственные чиновники смогут пересесть на автомобили российского производства, если они будут более качественными. Так перспективы отечественного автопрома оценил генеральный директор госкомпании «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, передает РБК.

По его словам, госслужащие не раз пытались перейти на автомобили Lada — таких попыток было три или четыре. «Я думаю, что все они [попытки] разбиваются о стоимость и качество. Потому что у любой организации есть лимит на обслуживание автомобилей, если все будет укладываться, никто не будет спорить — пересядут и будут ехать», — объяснил глава «ДОМ.РФ».

Мутко допустил, что он и сам пересядет на автомобиль отечественного производства, если будут соблюдаться стандарты качества. «Почему бы нет», — ответил он на вопрос журналиста о соответствующей инициативе.

Ранее российская компания «АвтоВАЗ» сообщила, что начала выпуск новой Lada Granta Classic, в комплектацию которой не вошли подушки безопасности, АБС и тревожная кнопка ЭРА-ГЛОНАСС. Согласно данным компании, в автомобиле этой версии также отсутствует охранная сигнализация, противотуманные фары, противобуксовочная система (TCS), электростеклоподъемники задних дверей и регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте. Цены на Lada Granta Classic 2022 года будут стартовать с 658 300 рублей с учетом выгоды в 20 тысяч рублей по программам trade-in и Lada Finance.