Стала известна цена новой Lada без подушек безопасности

«АвтоВАЗ» сообщил, что упрощенная Lada Granta Classic будет стоить от 658 тысяч рублей

Цены на Lada Granta Classic 2022 года будут стартовать с 658 300 рублей с учетом выгоды в 20 тысяч рублей по программам trade-in и Lada Finance, сообщает «АвтоВАЗ» на своем сайте. Концерн отмечает, что автомобиль с упрощенной комплектацией стоит на 103 200 рублей меньше Lada Granta Classic предыдущего модельного года. Новая Lada уже появилась в продаже.

«В комплектацию Lada Granta Classic’22 входит электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, обогрев и электропривод зеркал заднего вида, крепления для детских сидений ISOFIX, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, центральный замок, стальные 14-дюймовые диски колес с декоративными колпаками», — говорится в сообщении компании. Автомобиль доступен в кузовах седан (678,3 тысячи рублей), лифтбек (698,3 тысячи рублей) и универсал (705,3 тысячи рублей).

Новые модели будут выпускаться в упрощенном варианте — без подушки безопасности, АБС, тревожной кнопки ЭРА-ГЛОНАСС и с пониженным экологическим классом. Согласно данным компании, в автомобиле этой версии также отсутствует охранная сигнализация, противотуманные фары, противобуксовочная система (TCS), электростеклоподъемники задних дверей и регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте. Как стало известно, в перспективе «АвтоВАЗ» намерен выпускать упрощенные версии еще двух моделей — Vesta и Niva.

Концерн уже продолжительное время сталкивается с проблемами из-за нехватки комплектующих, приводивших к длительному простою. Поддержать российского производителя предложил министр финансов России Антон Силуанов. «Государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, например, можно пересадить чиновников на "Лады"», — сказал он.

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