«АвтоВАЗ» назвал замену Lada Granta

Президент «АвтоВАЗа» Соколов: замену Lada Granta назовут Lada Iskra

«АвтоВАЗ» снимет с производства семейство Lada Granta в 2026-2027 годах, а на замену ему придут модели под новым названием Lada Iskra. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

Производство новинок начнется в 2024 году, а старт продаж запланирован на первый квартал 2025 года. Название бренда уже утверждено правлением автоконцерна. «Как раз говорили о том, чтобы, может быть, переходить к русским названиям… Новое семейство автомобилей, приходящее на смену Granta, будет называться Iskra», — сказал Соколов.

Ранее сообщалось, что в апреле 2023 года «АвтоВАЗ» продал почти 20 тысяч Lada Granta, что стало абсолютным рекордом с момента ее выпуска в 2011 году. 7 июня было объявлено о старте продаж новой версии Granta Drive Active в кузове лифтбек, разработанной с применением спортивных элементов дизайна.