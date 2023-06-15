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19:02, 15 июня 2023Экономика

«АвтоВАЗ» назвал замену Lada Granta

Президент «АвтоВАЗа» Соколов: замену Lada Granta назовут Lada Iskra

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

«АвтоВАЗ» снимет с производства семейство Lada Granta в 2026-2027 годах, а на замену ему придут модели под новым названием Lada Iskra. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

Производство новинок начнется в 2024 году, а старт продаж запланирован на первый квартал 2025 года. Название бренда уже утверждено правлением автоконцерна. «Как раз говорили о том, чтобы, может быть, переходить к русским названиям… Новое семейство автомобилей, приходящее на смену Granta, будет называться Iskra», — сказал Соколов.

Ранее сообщалось, что в апреле 2023 года «АвтоВАЗ» продал почти 20 тысяч Lada Granta, что стало абсолютным рекордом с момента ее выпуска в 2011 году. 7 июня было объявлено о старте продаж новой версии Granta Drive Active в кузове лифтбек, разработанной с применением спортивных элементов дизайна.

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    Дмитрий Воронин
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