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13:57, 7 июня 2023Экономика

Стартовали продажи новой версии Lada Granta

Начаты продажи Lada Granta Drive Active в спортивном дизайне по цене чуть меньше миллиона

Изображение: АО «АВТОВАЗ»

«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж новой версии Granta Drive Active в кузове лифтбек по цене от 980 тысяч рублей. Машины с применением спортивных элементов дизайна выпускает «дочка» «АвтоВАЗа», ООО «ЛАДА Спорт». В комплектации Comfort предлагают две подушки безопасности, кондиционер, обогрев передних сидений, аудиосистема, говорится в сообщении пресс-службы бренда.

«Кузов лифтбек с покатой крышей и восходящей подоконной линией обладает динамичным силуэтом и наилучшим образом соответствует концепции LADA Granta Drive Active», — отметил производитель.

Среди спортивных элементов дизайна авто приводятся установленный на кузове аэродинамический обвес, который снижает подъемную силу на величину до 45 процентов, а также более выразительный рельеф бамперов. Помимо этого, спортивный стиль лифтбека подчеркивают красная окантовка на бамперах, хромированный наконечник выхлопной трубы и 15-дюймовые легкосплавные диски.

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Ранее сообщалось, что гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин и президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов попросили на коллегии Минпромторга поднять утилизационный сбор на автомобили, чтобы российские производители в текущих условиях смогли конкурировать с иностранцами.

Тем временем, продажи новых автомобилей в России выросли в мае более чем в два раза, а остающийся лидером отечественного авторынка «АвтоВАЗ» продал 23 904 машины, что почти втрое больше, чем годом ранее.

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    Дмитрий Воронин
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