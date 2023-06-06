Продажи новых автомобилей в России выросли более чем вдвое

АЕБ: в мае 2023 года в России продали на 112% машин больше, чем годом ранее

В мае 2023 года в России продали 51 466 новых машин, что на 112 процентов больше показателей годичной давности. Об этом сообщил Autonews.ru со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Весной 2022 года после введения санкций большинство производителей остановили ввоз автомобилей и их производство на территории России, что не могло не сказаться на майских продажах. Также цены на машины тогда серьезно выросли на фоне произошедшего снижения курса рубля.

О силе колебаний авторынка говорит тот факт, что апрельский показатель продаж новых машин за 2023 год в 54 270 штук оказался ниже отметки годичной давности.

В майском топ-10 самых продаваемых машин оказались преимущественно китайские и российские марки, показавшие серьезный рост продаж. Исключение составила лишь корейская Kia, занявшая восьмое место со снижением на 80 процентов, до 707 штук.

Лидером отечественного авторынка тем временем остается АвтоВАЗ, продавший 23 904 новые машины, что почти втрое больше, чем годом ранее. В тройку также вошли китайские Haval и Geely, чьи продажи выросли на 749 и 1312 процентов соответственно.

Ранее «Автостат» сообщил, что по итогам мая продажи легковых автомобилей в России выросли в 2,6 раза, до 72 тысяч штук. Более половины проданных в последний весенний месяц машин приходится на три марки — LADA, Chery и Haval.