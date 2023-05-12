Россияне нашли способ завозить дорогие автомобили и автозапчасти в страну

NYT: россияне стали скупать машины и автозапчасти в Дубае для перепродажи в России

После ухода популярных брендов иномарок из России граждане стали активно закупать западные автомобили и комплектующие в ОАЭ. The New York Times (NYT) пишет, что россияне приобретают в Дубае по несколько машин для дальнейшей перепродажи на родину.

Один из участников схемы рассказал, что привозят машины «все кому не лень», и добавил, что возможно реэкспортировать из Дубая все, что угодно, если есть деньги. Кроме того, обеспеченные россияне нашли способ привозить для себя новые дорогие автомобили, которых также нет в России. «Богатые люди всегда остаются богатыми», — заявила директор по коммуникациям автосалона в Дубае Екатерина Кондратюк, которая недавно отправила в Россию Porsche Cayenne Turbo GT за 300 тысяч долларов.

Другие собеседники газеты сообщили, что покупка и перепродажа автомобилей является прибыльным дополнительным бизнесом. «Дубай — это три в одном. Вы едете в отпуск, покупаете машину для себя и покупаете ее для перепродажи», — рассказал один из них, представившийся Айком.

Помимо машин, граждане стали привозить и зарубежные автозапчасти, которые также трудно приобрести в России. В результате комплектующие зачастую продаются дешевле, чем до санкций, когда комплектующие продавались официальными дилерами с большими наценками.

При этом в западных автомобильных компаниях отрицают факт поставок их продукции в Россию обходным путем. В Volvo и General Motors заявили, что не сталкивались с такой ситуацией.

В прошлом году товарооборот между Россией и ОАЭ вырос на 68 процентов, до рекордных девяти миллиардов долларов. В Евросоюзе и США неоднократно заявляли, что государство помогает Москве обходить санкции. В частности, Вашингтон предупреждал ОАЭ, что при сотрудничестве с находящимися под ограничениями российскими организациями страна может потерять доступ к американскому рынку.