Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:10, 12 мая 2023Экономика

Россияне нашли способ завозить дорогие автомобили и автозапчасти в страну

NYT: россияне стали скупать машины и автозапчасти в Дубае для перепродажи в России

Фото: Grahame Jenkins / Unsplash

После ухода популярных брендов иномарок из России граждане стали активно закупать западные автомобили и комплектующие в ОАЭ. The New York Times (NYT) пишет, что россияне приобретают в Дубае по несколько машин для дальнейшей перепродажи на родину.

Один из участников схемы рассказал, что привозят машины «все кому не лень», и добавил, что возможно реэкспортировать из Дубая все, что угодно, если есть деньги. Кроме того, обеспеченные россияне нашли способ привозить для себя новые дорогие автомобили, которых также нет в России. «Богатые люди всегда остаются богатыми», — заявила директор по коммуникациям автосалона в Дубае Екатерина Кондратюк, которая недавно отправила в Россию Porsche Cayenne Turbo GT за 300 тысяч долларов.

Другие собеседники газеты сообщили, что покупка и перепродажа автомобилей является прибыльным дополнительным бизнесом. «Дубай — это три в одном. Вы едете в отпуск, покупаете машину для себя и покупаете ее для перепродажи», — рассказал один из них, представившийся Айком.

Материалы по теме:
Компании по всему миру переходят на четырехдневную рабочую неделю. Почему сотрудникам полезно работать меньше?
Компании по всему миру переходят на четырехдневную рабочую неделю.Почему сотрудникам полезно работать меньше?
4 мая 2023
Китай начал войну против банкиров из-за масштабного кризиса. Поможет ли это спасти экономику?
Китай начал войну против банкиров из-за масштабного кризиса.Поможет ли это спасти экономику?
11 мая 2023

Помимо машин, граждане стали привозить и зарубежные автозапчасти, которые также трудно приобрести в России. В результате комплектующие зачастую продаются дешевле, чем до санкций, когда комплектующие продавались официальными дилерами с большими наценками.

При этом в западных автомобильных компаниях отрицают факт поставок их продукции в Россию обходным путем. В Volvo и General Motors заявили, что не сталкивались с такой ситуацией.

В прошлом году товарооборот между Россией и ОАЭ вырос на 68 процентов, до рекордных девяти миллиардов долларов. В Евросоюзе и США неоднократно заявляли, что государство помогает Москве обходить санкции. В частности, Вашингтон предупреждал ОАЭ, что при сотрудничестве с находящимися под ограничениями российскими организациями страна может потерять доступ к американскому рынку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Командующий Черноморским флотом рассказал об ударах «Калибрами» по объектам ВСУ
Пьяный полицейский сбил российскую школьницу и скрылся
Москвичка хотела найти мужа через клуб знакомств и потеряла миллионы рублей
В Черноморском флоте заявили о сосредоточении ВСУ на проведении диверсий в Крыму
Россияне нашли способ завозить дорогие автомобили и автозапчасти в страну
В Белоруссии водитель фуры попытался напасть со взрывчаткой на военных
Россиянин схватил за шею проезжавшую на самокате девочку и попал на видео
Стало известно о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Турции
Россияне массово устремились весной в три страны
Подросток оказался заживо погребен в яме на пляже
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.