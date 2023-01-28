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20:55, 28 января 2023Экономика

Минфин США предупредит Турцию и ОАЭ о последствиях ведения бизнеса с Россией

Замминистра финансов США предупредит Турцию и ОАЭ о последствиях ведения бизнеса с РФ

Фото: Shutterstock

Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон посетит Турцию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Оман, чтобы провести переговоры об обходе Россией введенных против нее санкций. Об этом в субботу, 28 января, сообщает Reuters со ссылкой на представителя американского минфина.

По словам собеседника агентства, во время своего визита Нельсон намерен предупредить страны и компании о том, что они могут потерять доступ к американскому рынку, если будут вести бизнес с организациями, находящимися под ограничениями.

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Варвара Кошечкина
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