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05:02, 27 января 2023Мир

США ввели санкции против Мантурова и Минниханова

США ввели санкции против вице-премьера России Мантурова и главы Татарстана Минниханова
СюжетСанкции против России:
Денис Мантуров

Денис Мантуров. Фото: Global Look Press

Минфин США в четверг, 26 января, ввел санкции против главы Татарстана Рустама Минниханова, вице-премьера — главы Минпромторга России Дениса Мантурова и ряда других лиц. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте американского ведомства.

Кроме того, в санкционном списке значатся жена Минниханова Гульсина и связанная с ней компания «Лучано», а также директор ФСИН Аркадий Гостев.

26 января Соединенные Штаты решили ввести новые санкции против российских юридических и физических лиц. Согласно пресс-релизу, ограничения затронут судоремонтные предприятия, структуры и лица, связанные с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер».

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Марина Совина
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