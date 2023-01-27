США ввели санкции против Мантурова и Минниханова

США ввели санкции против вице-премьера России Мантурова и главы Татарстана Минниханова

Минфин США в четверг, 26 января, ввел санкции против главы Татарстана Рустама Минниханова, вице-премьера — главы Минпромторга России Дениса Мантурова и ряда других лиц. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте американского ведомства.

Кроме того, в санкционном списке значатся жена Минниханова Гульсина и связанная с ней компания «Лучано», а также директор ФСИН Аркадий Гостев.

26 января Соединенные Штаты решили ввести новые санкции против российских юридических и физических лиц. Согласно пресс-релизу, ограничения затронут судоремонтные предприятия, структуры и лица, связанные с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер».