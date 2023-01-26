США анонсировали новые санкции против России

США вводят санкции против предприятий, структур и лиц, связанных с ЧВК «Вагнер»

Соединенные Штаты решили ввести новые санкции против российских юридических и физических лиц. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

В пресс-релизе подчеркивается, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) «принимает дополнительные меры, направленные на ослабление способности Российской Федерации вести войну против Украины». Согласно документу, под санкции попали шесть физических и 12 юридических лиц.

Уточняется, что анонсированные Вашингтоном санкции затронут судоремонтные предприятия, структуры и лица, связанные с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер».