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18:38, 26 января 2023Мир

США объявили ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией

Минфин США объявил ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Минфин США объявил частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» транснациональной криминальной организацией. Об этом сообщается в заявлении на сайте американского ведомства.

«Сегодняшние расширенные санкции в отношении [ЧВК] "Вагнер", а также новые санкции в отношении их партнеров и других компаний, поддерживающих российский военный комплекс, будут еще больше препятствовать способности [президента России Владимира] Путина вооружать и оснащать свою военную машину», — сказано в сообщении Минфина США.

Власти США обвиняют организацию не только в участии в российской спецоперации на Украине, но и в причастности к преступлениям в других государствах мира, в частности, в Центральной Африканской Республике и в Мали.

Также под американские рестрикции попали российская компания Terra Tech и китайская Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD, которые якобы предоставляли ЧВК «Вагнер» спутниковые фотоснимки.

Ранее сообщалось, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) «принимает дополнительные меры, направленные на ослабление способности Российской Федерации вести войну против Украины». Под новые рестрикции попали шесть физических и 12 юридических лиц.

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Виктория Кондратьева
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