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15:23, 20 февраля 2023Экономика

Товарооборот России с арабской страной оказался рекордным

Мантуров заявил, что товарооборот между Россией и ОАЭ в 2022 году оказался рекордным

Фото: Amir Cohen / Reuters

Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в 2022 году оказался рекордным. Он вырос на 68 процентов, до девяти миллиардов долларов. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает РИА Новости.

Объем экспорта из России в ОАЭ взлетел на 71 процент, до 8,5 миллиарда долларов, а импорта — на 6 процентов, до 500 миллионов долларов. ОАЭ сохранили за собой первое место среди стран арабского мира по объему товарооборота с Россией, отметил Мантуров.

В январе Минфин США предупредил Турцию и ОАЭ о последствиях ведения бизнеса с Россией. При сотрудничестве с находящимися под ограничениями российскими организациями, они могут потерять доступ к американскому рынку.

Между тем ЕС задумался о санкциях против судоходной компании из Дубая — фирму подозревают в том, что она помогала России обходить нефтяные санкции. По словам источников, такая мера вошла в новую версию 10-го пакета санкций.

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Платон Щукин
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