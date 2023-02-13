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10:36, 13 февраля 2023Экономика

ЕС обсудит санкции против компании из Дубая за помощь России с экспортом нефти

Politico: ЕС обсудит санкции против компании из Дубая за помощь России с экспортом нефти

Фото: Shutterstock

ЕС в ближайшие дни обсудит санкции против судоходной компании из Дубая — фирму подозревают в том, то она помогала России обходить нефтяные санкции. Подробности готовящихся ограничений в разговоре с газетой Politico раскрыли официальные лица и дипломаты ЕС.

По их словам, такая мера вошла в новую версию 10-го пакета санкций, которую послы стран-участниц ЕС недавно получили от Еврокомиссии.

ЕК утверждает, что дубайская компания купила несколько российских нефтяных танкеров, чей прежний владелец попал под санкции и потерял возможность перевозить нефть. Эти суда стали перевозить российскую нефть под новым флагом. Фирму из ОАЭ включили в санкционный список по просьбе одной страны-участницы ЕС, уточнили источники.

В мае 2022-го крупнейшая судоходная компания России «Совкомфлот», попавшая под санкции, продала около десяти своих судов покупателям в Азии и на Ближнем Востоке. Уточнялось, что пять танкеров купила дубайская компания Koban Shipping.

Софья Ермакова
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