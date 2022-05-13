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Крупнейшая судоходная компания России продала часть флота из-за долгов

WSJ:«Совкомфлот» продал десять судов, чтобы погасить долги

Фото: Павел Львов / РИА Новости

«Совкомфлот» продал около десяти своих судов покупателям в Азии и на Ближнем Востоке. Крупнейшая судоходная компания России избавилась от части флота, чтобы погасить кредиты перед западным банкам, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Компания продала пять танкеров дубайской компании Koban Shipping и четыре газовоза — сингапурской Eastern Pacific Shipping. Последняя заплатила 700 миллионов долларов банку, который стал владельцем судов. По данным источников издания, «Совкомфлот» из-за долгов ведет переговоры о продаже судов и другими компаниям.

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По данным WSJ, некоторые трансакции в рамках сделок будут проходить через подставные компании. Покупка напрямую у лица, находящегося под санкциями, связана с риском штрафных санкций. Некоторые из проданных судов уже сменили названия и регистрируются под разными флагами.

Сделки заключаются перед 15 мая, когда европейские компании должны будут прекратить деловые отношения с Россией в рамках антироссийских санкций. Ранее «Совкомфлот» опроверг, что планирует продать до трети своего флота. В компании подчеркнули, что «появившиеся в СМИ слухи преувеличены».

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Платон Щукин
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