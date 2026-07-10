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Силовые структуры
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08:39, 10 июля 2026Силовые структуры

Стало известно о планах больной раком блогерши Лерчек на суде по поводу ее переезда

Блогер Лерчек не сможет участвовать в суде, где решится вопрос о ее переезде
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Больная раком блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) не сможет принять участие в заседании Гагаринского суда, где будет рассмотрен вопрос о ее переезде при изменении ей меры пресечения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

По его словам, сегодня, 10 июля, суд должен рассмотреть вопрос об изменении места жительства, потому что у блогерши закончился договор аренды дома, адрес которого она указала при избрании запрета определенных действий.

Кроме того, адвокат Лерчек Константин Третьяков тоже заявил, что она не сможет участвовать в заседании. «Участие Валерии в судебном заседании под большим вопросом, так как она находится в больнице и проходит очередную таргетную терапию, а в начале следующей недели ей предстоит пройти 9-й курс химиотерапии в клинике им. Блохина», — сказал защитник.

Ранее сообщалось, что прокуратура просит суд возобновить процесс над больной раком Чекалиной.

Новое медицинское исследование подтвердило наличие онкозаболевания у Лерчек, сообщил ее адвокат Константин Третьяков. По настоянию прокуратуры после обращения возмущенной общественности блогерше провели повторную комплексную судебно-медицинскую экспертизу.

Суд над ней был приостановлен в марте из-за болезни.

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