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Забота о себе
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08:31, 10 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали вызывающее скачок давления количество кофе

Кардиолог Байдина: Употребление более трех чашек кофе в день может вызвать скачок давления
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Влияние кофе на организм зависит от умеренности его употребления, заявила кардиолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Валентина Байдина. В разговоре с «Лентой.ру» она назвала количество кофе, которое может негативно влиять на организм.

Врач рассказала, что большое количество кофе — более двух-трех чашек в день — может вызвать скачок давления и ускорить пульс. Также она предупредила, что особую опасность представляет сочетание кофеина с курением на фоне стресса или бессонной ночи — это неизбежно приводит к резкому подъему давления и тахикардии

Байдина уточнила, что гипертоникам, которые принимают лекарства, можно выпивать одну чашку кофе умеренной крепости в день, но только тогда, когда у них стабильно давление. «Если утром показатели немного повышены, а днем снижаются до нормы, то употребление бодрящего напитка можно просто перенести на дневное время. При этом лучше пить кофе с молоком: оно разбавляет напиток и снижает его агрессивное влияние на сосуды», — посоветовала Байдина.

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Доктор добавила, что людям с неконтролируемой гипертонией, частыми скачками давления и учащенным сердцебиением от кофе лучше полностью отказаться. Особую осторожность стоит проявлять весной и осенью, когда из-за перепадов атмосферного давления показатели здоровья становятся нестабильными, уточнила врач.

Ранее кардиолог Анастасия Поскакалова рассказала, как снизить риск инсульта. По ее словам, в первую очередь нужно уменьшить потребление соли и продуктов, насыщенных трансжирами.

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