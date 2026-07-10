Российский врач подвергся оскорблениям и сталкингу из-за нелюбви к одному сорту шоколада

Врач из Екатеринбурга подвергся сталкингу и получил выговор из-за нелюбви к шоколаду

Жители Екатеринбурга набросились с оскорблениями на врача Евгения, который рассказал в своем блоге, что не любит, когда пациенты дарят ему шоколад «Бабаевский». Он подвергся сталкингу, а впоследствии был вынужден написать объяснительную перед начальством городской больницы, передает Telegram-канал Ural Mash.

В интернете врач Евгений составил рейтинг подарков от пациентов и заявил, что дарить шоколад не нужно, так как он невкусный. Видео разошлось по социальным сетям, и мужчину начали ругать за неэтичные высказывания. Одна из подписчиц назвала его «зажравшимся малолеткой», написала жалобу руководству больницы, а после стала писать друзьям медика, чтобы найти его родителей.

Начальство вызвало Евгения и велело написать объяснительную. До увольнения из-за нелюбви к шоколаду дело не дошло.

Ранее были перечислены любимые сувениры китайских туристов, которые они привозят из столицы России. Ими оказались матрешки, черная и красная икра, водка и шоколад «Бабаевский».