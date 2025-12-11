Названы любимые сувениры китайских туристов в столице России

Китайские туристы привозят из Москвы матрешек, икру, водку и шоколад

Названы любимые сувениры китайских туристов, которые они привозят из столицы России, — ими оказались матрешки, черная и красная икра, водка и шоколад «Бабаевский». Об этом помощник зампредседателя Совета Федерации Алексей Цыганов рассказал изданию RG.ru.

«Москва для китайских туристов давно понятна. Во многих отелях для них созданы комфортные условия: с китайской навигацией, меню, ТВ-каналами и персоналом, знающим основы китайского», — отметил помощник зампредседателя Совета Федерации Алексей Цыганов. Он добавил, что туристы, приезжающие сегодня из Китая, — состоятельные. Они в основном заселяются в четырех- и пятизвездочные отели.

Эксперт также отметил, что пока путешественники вынуждены прилетать в столицу с наличными, но при этом проблем с обменниками в России нет. Также для групп из Поднебесной доступна специальная карта, которую можно оформить в туристско-банковском офисе. «Минут за 15 мне помогли ее оформить. Очень удобно, так как я приехала с наличными рублями, и меня заранее предупредили, что наши карты здесь не принимают и даже деньги с них не снять», — сказала туристка Ван Нань.

Ранее сообщалось, что китайцы массово устремились в один российский город ради зачатия детей. Они верят, что ребенок, зачатый под северным сиянием, будет счастлив всю жизнь.