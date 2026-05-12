Раскритикованная матерью из-за наряда выпускница расплакалась и прославилась в сети

Раскритикованная матерью из-за наряда выпускница с никнеймом @bell.agrace_ расплакалась и прославилась в сети. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка предстала в желтом платье со спущенными плечами и цветочным узором. При этом она вытирала слезы. «Я сижу здесь и плачу в своем выпускном платье, потому что мама сказала, что я выгляжу как клоун в желтой скатерти. И это после того, как я месяцами копила на этот наряд, в котором почувствовала себя красавицей», — заявила автор поста.

Ролик набрал семь миллионов просмотров. Зрители поддержали выпускницу в комментариях. «Моя первая мысль была: "О, платье в стиле Белль [героиня мультфильма "Красавица и Чудовище"], это круто!"», «Ты выглядишь прекрасно!», «Желтые выпускные платья — самые лучшие!», «Если моей дочери придется самой платить за платье на выпускной, то клоуном буду я», «Никогда не пойму, как матери могут ненавидеть своих дочерей», — заявили юзеры.

