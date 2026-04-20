16:38, 20 апреля 2026

Школьница сшила платье на свой выпускной и восхитила пользователей сети

Алина Гостева
Кадр: @charnell_brooke

Дочь ветерана армии США, блогерши Шарнелл Брук Чамия сшила наряд на свой выпускной вечер и восхитила пользователей сети. Видео появилось в TikTok-аккаунте женщины.

Вначале родительница показала, как школьница кроит материал и изготавливает декор для одежды. Затем она запечатлела девушку в корсетном синем макси-платье с пайетками и созданными вручную лепестками на лифе. «Она также сама сделала прическу, макияж и маникюр», — указала в подписи пользовательница.

Ролик набрал 437 тысяч просмотров. «Боже, отправьте ее в школу дизайна», «Она — звезда выпускного бала», «Она все сделала просто великолепно! Талант! За такое платье с нее бы взяли 2000 долларов [примерно 151 тысяча рублей] и больше. Отличная работа!», «Она собирается поступать на дизайнера? С нетерпением жду ее дебюта на Неделе моды в Париже», «Какое блестящее будущее у нее! Красавица!» — заявили юзеры в комментариях.

В январе 2024 года американская актриса Аманда Сейфрид показала фигуру в созданном ее шестилетней дочерью наряде.

