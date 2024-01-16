Известная актриса показала фигуру в сшитом шестилетней дочерью мини-платье

Известная американская актриса Аманда Сейфрид показала фигуру в созданном ее шестилетней дочерью наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя звезда «Дрянных девчонок» предстала на черно-белом снимке в облегающем мини-платье без рукавов, сшитом из разных видов ткани. При этом предмет гардероба был оформлен прикрепленными к подолу вертикально лентами и веревками.

Знаменитость позировала перед камерой в полный рост, положив руки на бедра и распустив волосы. «Отмечаю [премию] "Эмми" с ручным творчеством шестилетнего ребенка», — отметила артистка.

В январе 2023 года Аманда Сейфрид посетила премию Critics’ Choice Movie Awards и оконфузилась на глазах у публики. На размещенных кадрах видно, как во время беседы с журналистом рукав платья сполз с плеча знаменитости, тем самым едва не оголив ее грудь перед гостями.