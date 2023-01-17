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11:22, 17 января 2023Ценности

Популярная актриса едва не оголила грудь на красной ковровой дорожке

Актриса Аманда Сейфрид едва не оголила грудь на премии Critics’ Choice Movie Awards

Кадр: Access Hollywood / YouTube

Американская актриса Аманда Сейфрид посетила премию Critics’ Choice Movie Awards и оконфузилась на глазах у публики. Ролик публикует портал ET.

Популярная телезвезда появилась на красной ковровой дорожке в винтажном платье люксового бренда Dior золотистого цвета. На размещенных кадрах видно, как во время беседы с журналистом рукав вещи сполз с плеча знаменитости, тем самым едва не оголив ее грудь перед гостями. При этом для выхода в свет Сейфрид отказалась от бюстгальтера.

«Я просто собираюсь снять платье», — пошутила актриса в разговоре с репортером, который освещал мероприятие. На других фотографиях папарацци также заметно, что подобный конфуз с платьем еще несколько раз произошел с Сейфрид во время премии.

В марте 2022 года теннисистка Винус Уильямс посетила церемонию вручения премии «Оскар» в откровенном наряде и также смутилась перед общественностью. Спортсменка появилась в макси-платье бренда Elie Saab с глубоким фигурным декольте. Знаменитость позировала фотографам, не заметив, что лиф случайно оголил ее грудь при наклоне вперед.

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Майя Пономаренко
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