Популярная актриса едва не оголила грудь на красной ковровой дорожке

Актриса Аманда Сейфрид едва не оголила грудь на премии Critics’ Choice Movie Awards

Американская актриса Аманда Сейфрид посетила премию Critics’ Choice Movie Awards и оконфузилась на глазах у публики. Ролик публикует портал ET.

Популярная телезвезда появилась на красной ковровой дорожке в винтажном платье люксового бренда Dior золотистого цвета. На размещенных кадрах видно, как во время беседы с журналистом рукав вещи сполз с плеча знаменитости, тем самым едва не оголив ее грудь перед гостями. При этом для выхода в свет Сейфрид отказалась от бюстгальтера.

«Я просто собираюсь снять платье», — пошутила актриса в разговоре с репортером, который освещал мероприятие. На других фотографиях папарацци также заметно, что подобный конфуз с платьем еще несколько раз произошел с Сейфрид во время премии.

В марте 2022 года теннисистка Винус Уильямс посетила церемонию вручения премии «Оскар» в откровенном наряде и также смутилась перед общественностью. Спортсменка появилась в макси-платье бренда Elie Saab с глубоким фигурным декольте. Знаменитость позировала фотографам, не заметив, что лиф случайно оголил ее грудь при наклоне вперед.