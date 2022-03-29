Платье случайно оголило грудь теннисистки на премии «Оскар»

Платье с глубоким декольте случайно оголило грудь теннисистки Винус Уильямс на «Оскаре»

Американская теннисистка Винус Уильямс посетила церемонию награждения «Оскар» в откровенном наряде и оконфузилась перед гостями. Соответствующие фото появились на сайте Daily Mail.

Спортсменка появилась на кинопремии в белом атласном платье люксового бренда Elie Saab, которое оформлено глубоким фигурным декольте с серебристой окантовкой. Отмечается, что она пришла на мероприятие, чтобы поддержать Уилла Смита, который сыграл в фильме «Король Ричард» ее отца, за что в итоге получил статуэтку как исполнитель лучшей мужской роли.

Папарацци сфотографировали Уильямс вместе с другими приглашенными знаменитостями. На одном из размещенных кадров видно, что платье случайно оголило грудь звезды, когда она наклонилась вперед.

Читатели издания принялись обсуждать инцидент и внешний вид актрисы в комментариях. «Неудивительно, ведь платье уродливое», «Просто не надевайте вещи с таким декольте и у вас не будет подобной проблемы», «Я в шоке. Весь сосок на половину экрана моего телевизора», «Почему они одеваются в такую одежду? Никто не хочет смотреть на это», — высказывались пользователи сети.

В сентябре 2021 года похожий конфуз произошел с кубино-испанской актрисой Аной Де Армас. Она посетила мировую премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» в черном шелковом платье с глубоким декольте и широким разрезом на бедре. Фотографы засняли Де Армас, когда она выходила из автомобиля. На опубликованных снимках видно, что платье случайно оголило грудь знаменитости.