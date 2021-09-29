Платье случайно оголило грудь популярной актрисы на мировой премьере «Бонда»

Ана Де Армас появилась на мировой премьере «Бонда» в Лондоне в оголяющем грудь платье

Популярная кубино-испанская актриса Ана Де Армас посетила мировую премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» в откровенном наряде и была обругана в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Мероприятие состоялось в Лондоне. 33-летняя актриса, сыгравшая в новом фильме девушку Бонда, появилась на премьере в черном шелковом платье с глубоким декольте и широким разрезом на бедре. Ее образ дополнили босоножки на каблуках под цвет наряда.

Папарацци сфотографировали Де Армас, когда она выходила из автомобиля. На размещенных кадрах видно, что платье случайно оголило грудь знаменитости.

Читатели издания принялись обсуждать инцидент и внешний вид актрисы в комментариях. «Это улучшит ее карьеру», «Почему они одеваются в такую одежду? Никто не хочет смотреть на это», «Она так отчаянно ищет внимания», «Они намеренно делают это, чтобы попасть в газеты», «Жалкая публичная выходка», — негодовали они.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон пришла на мировую премьеру «Бонда» в роскошном золотом платье с палетками. Герцогиня Кембриджская появилась на мероприятии в наряде бренда Jenny Packham, стоимость которого составляет 2800 фунтов (почти 280 тысяч рублей). Свой образ она дополнила драгоценными серьгами.