Майли Сайрус случайно оголила грудь на публике

Американская певица Майли Сайрус случайно оголила грудь перед фотографами. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном кадре видно, что у Сайрус отодвинулась одна сторона топа. Фотографы запечатлели ее в полосатом кроп-топе и черных брюках с завышенной талией. В качестве обуви она выбрала красные сапоги на каблуке.

«Листайте вправо. Только быстро. Instagram скоро точно удалит этот пост», — подписала фото певица. Публикация набрала больше миллиона лайков и почти 15 тысяч комментариев.

Знаменитость сфотографировали около отеля после показа Марка Джейкобса, в котором она приняла участие. Показ состоялся 12 февраля в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Ранее англичанка Кортни Хендерсон (Courtney Henderson) поделилась фотографией в обнажающем ее грудь наряде и стала объектом насмешек. Она купила его в интернет-магазине Dressmezee за 65 фунтов стерлингов (5 400 рублей), увидев снимок модели в изумрудном платье с вырезами по бокам и глубоким декольте. Однако на опубликованном Хендерсон кадре видно, что эти разрезы оголяют ее грудь.

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