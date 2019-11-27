Новая прическа Майли Сайрус стала предметом споров в сети

Американская певица Майли Сайрус озадачила поклонников новой прической. Фотографии были опубликованы в Instagram-аккаунте стилиста Сэлли Хершбергер (Sally Hershberger).

На снимках поп-исполнительница запечатлена с одной из вариаций стрижки в стиле маллет, в которой, как правило, волосы у лица и по бокам острижены коротко, а сзади остаются длинными. Особенно популярна такая прическа была в 70-80-х годах прошлого века. Ее носили в основном спортсмены и рок-музыканты.

В комментариях к посту поклонники Сайрус высказали свое отношение к новому образу певицы. «Это худшая стрижка, которую я когда-либо видел. (...) Теперь люди подумают, что Майли снова переживает кризис», — заявил один. «Скучаю по ее темным волосам. Сейчас она выглядит свирепо», — заметил другой. «Поздравляю, Майли, это отвратительно», — написала третья.

В то же время другие пользователи начали спорить и защищать артистку. «Хватит сеять негатив по поводу ее стрижки! (...) Майли сама сказала, что хочет именно эту прическу, так что заткнитесь!» — отметил юзер. «Черт возьми, это прекрасно! Лучшая модель с лучшим образом от лучшего стилиста», — высказался еще один. «Успокойтесь, люди, это всего лишь волосы. Тем более чужие. Тем более, что ей самой нравится, так что вас это не касается», — заключила подписчица.

24 октября Сайрус опубликовала в Instagram селфи из ванной, представ перед подписчиками в топике, через который просвечивается грудь. 26-летняя актриса рассказала о «новой себе», отметив, что с каждым днем «становится все проще». Она добавила, что понимает — администрация Instagram вскоре удалит ее фотографию с сосками, подчеркнув, что ее уже предупредили об этом.

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