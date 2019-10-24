Майли Сайрус показала соски и «новую себя»

Американская певица Майли Сайрус опубликовала в Instagram селфи из ванной, представ перед подписчиками в топике, через который просвечивается обнаженная грудь.

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26-летняя актриса рассказала о «новой себе», отметив, что с каждым днем «становится все проще». Она добавила, что понимает, что администрация Instagram вскоре удалит ее фотографию с сосками, подчеркнув, что ее уже предупредили об этом.

В 2014 году в соцсетях стартовала акция «Освободи соски». Она началась после того, как глянцевые издания отретушировали фотографию певицы Рианны в прозрачном платье без белья. Поклонниц артистки возмутило, что мужчинам позволено оголять грудь на публике, а женщинам — нет, и они массово начали выкладывать обнаженные снимки в Instagram. В июне американский фотограф-акционист Спенсер Туник устроил акцию в центре Нью-Йорка с участием нескольких десятков обнаженных моделей, протестуя против политики Instagram и Facebook, связанной с запретом на демонстрацию женских сосков.

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