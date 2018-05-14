Сестра Кардашьян поддержала движение «Освободи соски»

Американская топ-модель и участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер появилась на вечеринке Chopard, организованной одноименным ювелирным домом в Каннах, в откровенном платье. Об этом сообщает Fashionista.

Наряд представлял собой драпировку асимметричного кроя, обернутую вокруг тела модели. Ткань цвета зеленый металлик, из которой изготовлено платье, была полностью прозрачной, и через нее просвечивалась обнаженная грудь Дженнер. Девушка дополнила образ черными туфлями на высоком каблуке французского бренда Christian Loubutin.

oops Публикация от Kendall (@kendalljenner) 11 Май 2018 в 2:51 PDT

Выбрав такой наряд, Кендалл Дженнер решила поддержать феминистическое движение Free your nipple («Освободи соски»). Акция началась в 2014 году после того, как все глянцевые издания отретушировали фотографию Рианны в прозрачном платье без белья. Поклонниц певицы возмутило, что мужчинам позволено оголять грудь на публике, а женщинам — нет, и они массово начали выкладывать «голые» фотографии в Instagram.

Материалы по теме Женская долька Голые груди кормящих матерей теперь везде. Феминистки побеждают

В мае на ежегодный бал Института костюма Met Gala 2018, посвященный теме влияния религии на моду, американская актриса и певица Зои Кравиц пришла в откровенном платье без нижнего белья. Голливудская актриса появилась на вечере в черном кружевном наряде, полностью оголяющем правую половину тела.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!