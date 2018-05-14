Сестра Кардашьян поддержала движение «Освободи соски»

Американская топ-модель и участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер появилась на вечеринке Chopard, организованной одноименным ювелирным домом в Каннах, в откровенном платье. Об этом сообщает Fashionista.
Наряд представлял собой драпировку асимметричного кроя, обернутую вокруг тела модели. Ткань цвета зеленый металлик, из которой изготовлено платье, была полностью прозрачной, и через нее просвечивалась обнаженная грудь Дженнер. Девушка дополнила образ черными туфлями на высоком каблуке французского бренда Christian Loubutin.
Выбрав такой наряд, Кендалл Дженнер решила поддержать феминистическое движение Free your nipple («Освободи соски»). Акция началась в 2014 году после того, как все глянцевые издания отретушировали фотографию Рианны в прозрачном платье без белья. Поклонниц певицы возмутило, что мужчинам позволено оголять грудь на публике, а женщинам — нет, и они массово начали выкладывать «голые» фотографии в Instagram.
В мае на ежегодный бал Института костюма Met Gala 2018, посвященный теме влияния религии на моду, американская актриса и певица Зои Кравиц пришла в откровенном платье без нижнего белья. Голливудская актриса появилась на вечере в черном кружевном наряде, полностью оголяющем правую половину тела.