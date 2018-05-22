Рэперша сфотографировалась голой и пожаловалась на «пост-сосковый мир»

Хип-хоп-исполнительница Игги Азалия опубликовала обнаженные снимки в своем Instagram.

«Портрет женщины XXI века, живущей в пост-сосковом мире», — подписала она снимок, на котором ей пришлось заретушировать соски, проступающие через платье-сетку. Сделать это пришлось из-за строгих правил социальной сети, запрещающих публиковать фото голой женской груди.

Певица также продублировала фотографии в Twitter, где можно публиковать подобные кадры без купюр.

В марте Азалия выпустила клип на трек Savior, записанный при участии рэпера Quavo. На видео Азалия в откровенных нарядах поет и танцует в церкви с неоновым нимбом над головой.

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