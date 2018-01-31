Президент «Грэмми» призвал женщин трудиться и познал гнев феминисток

Президент Академии звукозаписи США Нил Портнов прокомментировал недовольство публики из-за того, что на премии «Грэмми-2018» награды получали в основном мужчины. Он заявил, что женщинам стоит потрудиться, чтобы побеждать, и столкнулся с яростной критикой феминисток, пишет Variety.

Единственной женщиной, получившей статуэтку на церемонии, стала канадская соул-певица Алессия Кара, победившая в номинации «Лучший новый артист».

Многих интернет-пользователей возмутила эта ситуация. Они запустили в Twitter хештег #grammyssomale («"Грэмми" такая мужская»), выступив за принципы гендерного равенства. Портнов в ответ на это заявил, что женщин, которые готовы напрячься и потрудиться, ждут в индустрии с распростертыми объятиями. Его фраза вызвала еще больший гнев сторонников феминизма.

«То, что президент "Грэмми" сказал о женщинах и про "напрячься" чтобы создавать творения, достойные наград, — свидетельство того, что он никогда не общался с женщинами. Они и так "напрягаются", просто выживая и доставая средства, чтобы творить», — написала @hentaiphd.

Слова Портнова также раскритиковали певицы Pink, Кэти Перри и Игги Азалия.

«Я считаю, что каждая женщина в индустрии развлечений трудилась, не покладая рук, а потом наталкивалась на закрытую дверь в клуб "только для мальчиков"», — написала Азалия.

60-я церемония вручения «Грэмми» прошла в ночь на понедельник в Нью-Йорке. Награда присуждается Американской академией звукозаписи.

На предыдущей церемонии произошел скандал из-за того, что награда за лучший альбом досталась британской певице Адель. Многие зрители посчитали, что статуэтка должна была уйти Бейонсе. Бывший лидер группы Village People Виктор Уиллис обвинил организаторов в том, что они якобы создали специальный комитет, препятствующий присуждению наград темнокожим исполнителям.

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