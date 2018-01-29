Композитор Рэнди Ньюман выиграл «Грэмми» за песню о Путине

Американский композитор Рэнди Ньюман получил премию «Грэмми» в номинации «Лучшая аранжировка» за песню «Путин». Об этом говорится на сайте организаторов церемонии.

«Он может вести гигантский трактор / Через Транссибирскую равнину / Он может управлять ядерным реактором / Своим левым полушарием / И когда он снимает рубашку / Женщины теряют рассудок / Когда он снимает рубашку / Я хочу быть женщиной» — говорится в песне, опубликованной на аккаунте Ньюмана на видеохостинге YouTube.

Юбилейная, 60-я церемония вручения «Грэмми» проходит в воскресенье в комплексе Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. Она присуждается Американской академией звукозаписи.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!