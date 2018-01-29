Российский пианист Трифонов завоевал «Грэмми»

Российский пианист Даниил Трифонов получил премию «Грэмми» в номинации «Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение». Об этом говорится на сайте премии, церемония вручения которой ведется в прямом эфире.

26-летний музыкант получил премию за цикл «Трансцендентные этюды» Ференца Листа. Трифонов четыре раза номинировался на премию, однако эта награда стала для него первой.

Юбилейная, 60-я церемония вручения «Грэмми» проходит в воскресенье в комплексе Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. Это одна из самых престижных музыкальных премий в мире. Она присуждается Американской академией звукозаписи с 1959 года. Победителей определяют члены академии путем голосования.

В ноябре 2017 года стало известно, что «Грэмми» не выдвинула ни одного белого певца в категориях «Лучший альбом года» и «Лучший новый исполнитель». Президент Академии звукозаписи США Нил Портнов назвал это «историческим событием». На предыдущей церемонии вручения премии произошел скандал из-за того, что награда за лучший альбом досталась британской певице Адель. Многие посчитали, что статуэтка должна была уйти Бейонсе, а на решение жюри повлияли расовые предрассудки.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!