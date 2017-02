Исполнитель песни Y.M.C.A. обвинил организаторов «Грэмми» в расизме

Организаторы музыкальной премии «Грэмми» создали специальный комитет, препятствующий присуждению наград темнокожим исполнителям, считает бывший лидер группы Village People Виктор Уиллис. Об этом музыкант заявил в письме президенту Академии звукозаписи США Нилу Портнову, передает TMZ.

«Говоря простым языком, если определенным людям из академии не нравится победитель, выбранный большинством голосов, то комитет просто отменяет голоса и выбирает того, кто, по его мнению, должен победить. Например, Адель?» — написал Уиллис.

Музыкант отметил, что он является членом академии, и призвал Портнова назвать имена людей, которые входят в «секретный комитет».

По информации портала, представители Академии звукозаписи отвергли обвинения в расизме и наличии «какого-либо секретного комитета».

15 февраля Портнов ответил на критику зрителей, которые посчитали, что награда за лучший альбом должна была уйти темнокожей американке Бейонсе, а не британской певице Адель. Президент академии заявил, что победителей музыкальной премии не выбирают по цвету кожи.

59-я церемония «Грэмми» прошла в ночь на 13 февраля в Лос-Анджелесе. Бейонсе получила премию в номинации «Лучшее музыкальное видео» за клип на композицию Formation. С композицией Hello Адель победила в категориях «Сингл года», «Лучшее сольное поп-исполнение» и «Запись года». Она также получила статуэтку за лучший альбом, но отказалась от награды, заявив, что этой победы заслуживает Бейонсе.

Уиллис стал одним из основателей Village People в 1977 году. Группа известна такими хитами, как Y.M.C.A., Go West, In the Navy и Macho Man. На сцене Уиллис носил костюм полицейского.

«Грэмми» присуждается Американской академией звукозаписи с 1959 года. Победителей определяют члены академии путем голосования.