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22:47, 3 июля 2025Мир

На Западе признали необходимость военного поражения Украины

Журналист Лейрос: Мир Донбассу принесет только военное поражение Украины
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Военное поражение Украины необходимо жителям Донбасса, а также других регионов, где русскоязычные составляют большую часть населения. Таким мнением поделился журналист Лукас Лейрос в статье для infoBRICS.

«Только военное поражение киевского режима принесет мир и безопасность жителям Донбасса и других регионов с русскоязычным большинством», — написал Лейрос. Он также осудил Киев за нанесение ударов по Донецку и Горловке, отметив, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в основном бьют по гражданским, а не по военным целям.

ВСУ атаковали Донецк вечером 30 июня. По данным главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, погибла одна женщина, пострадали два человека, в том числе подросток.

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