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22:09, 30 июня 2025Бывший СССР

ВСУ атаковали Донецк ракетами Storm Shadow

Военкор Пегов: ВСУ атаковали ракетами Донецк, работает ПВО

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Донецк ракетами, работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил военкор Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo.

«В небе над городом работает ПВО. В центральной части города видно задымление», — написал он.

Как отмечает канал «Военкоры Русской Весны», атака велась ракетами Storm Shadow. WarFront Witness уточняет, что одна из них ударила по железнодорожному узлу в Донецке. Также зафиксированы пуски в направлении Крыма, не менее девяти крылатых ракет Storm Shadow / SCALP. Объявлена воздушная тревога.

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