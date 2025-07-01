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23:52, 30 июня 2025Россия

Пушилин раскрыл подробности о пострадавших при атаке ВСУ на Донецк

Пушилин: При атаке ВСУ на Донецк один человек погиб, еще двое пострадали
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку погиб один человек. Еще двое, в том числе подросток, пострадали, рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в Telegram-канале.

«К сожалению, в Ворошиловском районе есть жертвы — погибла женщина, ранения различной степени тяжести получили парень-подросток и мужчина», — написал чиновник.

Кроме того, как сообщил Пушилин, повреждено несколько объектов, среди которых торговые павильоны рынка «Сокол», центральный универмаг и банк. Сейчас на месте ударов начался пожар. Глава ДНР пообещал предоставить более подробную информацию позднее.

ВСУ атаковали Донецк ракетами вечером 30 июня.

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