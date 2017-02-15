Культура
 

Глава Академии звукозаписи отверг обвинения в расизме на «Грэмми»

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Нил Портнов
Нил Портнов

Президент Академии звукозаписи США Нил Портнов заявил, что победителей музыкальной премии «Грэмми» не выбирают по цвету кожи. Так он ответил на критику зрителей, которые посчитали, что награда за лучший альбом должна была уйти темнокожей американке Бейонсе, а не британской певице Адель, сообщает NME.

«У нас нет никакой расовой проблемы. Всегда тяжело создать объективное из субъективного, а в этом и заключается цель искусства и музыки», — отметил Портнов. Он добавил, что музыканты не слушают песни, основываясь на расе, половой принадлежности или этносе.

Комментируя решение чернокожего певца Фрэнка Оушена бойкотировать премию, глава академии заявил: «Я думаю, это его личный выбор. Не всем нравится участвовать в каждой церемонии награждения. Я уважаю это».

59-я церемония «Грэмми» прошла в ночь на 13 февраля в Лос-Анджелесе. Бейонсе получила премию в номинации «Лучшее музыкальное видео» за клип на композицию Formation. Адель победила в категориях «Лучший сингл», «Лучшее сольное поп-исполнение» и «Запись года» с синглом Hello. Британка также получила статуэтку за лучший альбом, но отказалась от награды, заявив, что этой победы заслуживает Бейонсе.

В октябре 2016-го американский рэпер Канье Уэст выдвинул организаторам музыкальной премии ультиматум, объявив, что не явится на церемонию награждения в 2017 году, если в номинациях не окажется пластинки Оушена Blonde. Сам Оушен заявил, что решил не участвовать в мероприятии, потому что оно не представляет молодых чернокожих музыкантов.

«Грэмми» считается одной из самых престижных музыкальных премий в мире. Она присуждается Американской академией звукозаписи с 1959 года. Победителей определяют члены академии путем голосования.

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