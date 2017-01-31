Джастин Бибер пропустит вручение «Грэмми» из-за «неактуальности» премии

Канадский певец Джастин Бибер не появится на 59-й музыкальной премии «Грэмми» из-за того, что не считает премию важной и актуальной, особенно для молодой аудитории. Рэперы Дрейк и Канье Уэст также пропустят церемонию, сообщает TMZ со ссылкой на источники, близкие к исполнителям.

Бибер был номинирован в четырех категориях премии. Дрейк и Уэст получили по восемь номинаций.

Источники портала отмечают, что «Грэмми», в отличие от кинопремии «Оскар», потеряла свою значимость, поэтому современные музыканты не заинтересованы в ней.

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В октябре 2016-го Уэст выдвинул организаторам «Грэмми» ультиматум, заявив, что не явится на церемонию награждения в 2017 году, если в номинациях не окажется альбома певца Фрэнка Оушена Blonde. Сам Оушен заявил, что решил не участвовать в мероприятии, потому что оно не представляет молодых чернокожих музыкантов.

Церемония награждения состоится 12 февраля 2017 года.

«Грэмми» считается одной из самых престижных музыкальных премий в мире. Она присуждается Американской академией звукозаписи с 1959 года. Победителей определяют члены академии путем голосования.