Канье Уэст продолжит отмененные гастроли

Американский рэпер Канье Уэст планирует возобновить отмененный тур Saint Pablo. По словам источника, близкого к музыканту, тот посетит с гастролями Европу в 2017 году, передает NME.

«Канье хочет закончить свой тур. Он любит свое шоу и хочет, чтобы весь мир его увидел», — сообщил источник.

21 ноября 2016 года Уэст отменил все оставшиеся концерты тура Saint Pablo. Причину своих действий исполнитель объяснять не стал. На следующий день он был экстренно госпитализирован в Лос-Анджелесе с истощением. Через неделю его выписали из больницы.

Ранее артист устроил скандал во время своего концерта в Сакраменто, когда он вместо исполнения песен произнес 30-минутную тираду о поддержке кандидата в президенты США Дональда Трампа и о том, что певица Бейонсе вместе с супругом, рэпером Джей-Зи, заказали убийство Уэста.

Канье Уэст — один из популярнейших американских артистов, обладатель 21 награды «Грэмми». В 2016 году он выпустил восьмой альбом The Life Of Pablo.