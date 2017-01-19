Канье Уэст и Джей Зи помирились и задумали совместный проект

Американские рэперы Канье Уэст и Джей Зи помирились и планируют начать работу над совместным музыкальным проектом, сообщает в четверг, 19 января, NME.

Близкий к артистам источник рассказал, что новый материал будет выдающимся. «Канье начинает приходить в себя. Некоторые новые треки будут потрясающими, учитывая все то, через что ему пришлось пройти в минувшем году. При внимательной опеке его наставника и "старшего брата" Джей Зи, это будет великая вещь», — добавил он.

В октябре 2016 года Уэст, перед нервным срывом и госпитализацией, обрушился с упреками на Джей Зи и его супругу, певицу Бейонсе. Уэст отметил, что друг не оказал ему должной поддержки после того, как на его жену Ким Кардашьян в Париже напали грабители. Кроме того, рэпер со сцены заявил, что Джей Зи нанял киллеров, чтобы убить его.

Канье Уэст много сотрудничал с Джей Зи как продюсер. В 2011 году Уэст и Джей Зи выпустили совместный альбом Watch The Trone. Оба артиста входят в десятку самых богатых рэперов по версии Forbes.