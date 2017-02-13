Группу Metallica забыли представить на выступлении с Леди Гагой

Американская актриса Лаверна Кокс, которая должна была представить совместное выступление коллектива Metallica и певицы Леди Гаги на церемонии «Грэмми», забыла упомянуть метал-группу. Об этом сообщает журнал Spin.

В издании добавили, что у вокалиста Metallica Джеймса Хэтфилда во время исполнения песни Moth Into Flame отключился микрофон.

Фронтмену пришлось воспользоваться микрофоном Леди Гаги.

На 59-й церемонии «Грэмми», которая прошла в ночь на 13 февраля в Лос-Анджелесе, также выступили The Weeknd, Daft Punk, Бруно Марс, Кэрри Андервуд и Дэйв Грол.

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За композицию Hello британская певица Адель завоевала премии в номинациях «Лучший сингл», «Лучшее сольное поп-исполнение» и «Запись года». Исполнительница также получила статуэтку за лучший альбом, но отказалась от награды, заявив, что этой победы заслуживает певица Бейонсе.

«Грэмми» считается одной из самых престижных музыкальных премий в мире. Она присуждается Американской академией звукозаписи с 1959 года. Победителей определяют члены академии путем голосования.