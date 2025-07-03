Крупнейшие немецкие концерны потребовали изменить экономическую политику Евросоюза

Крупнейшие немецкие концерны потребовали изменить экономическую политику ЕС

Крупнейшие немецкие концерны потребовали кардинально изменить экономическую политику Евросоюза, об этом их руководители заявили на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, пишет Bild.

На переговоры приехали главы 12 ведущих компаний, таких как авиакомпания Lufthansa, производитель оружия Rheinmetall, химического гиганта Henkel, производителя стали Thyssenkrupp, логистической компании DHL, энергетических E.on и Uniper.

«Руководители выразили там свое недовольство, требуя полной "смены курса" экономической политики ЕС», — говорится в публикации. Отмечается, что для фон дер Ляейн нехарактерны встречи с представителями деловых кругов, особенно из одной страны.

Главы компаний недовольны проблемой американских пошлин, которая не разрешена до сих пор, излишним вниманием к защите климата, чрезмерной бюрократией.

Ранее Урсула фон дер Ляйен усомнилась в том, что ей удастся договориться с президентом США Дональдом Трампом о пошлинах. По словам руководителя ЕК, Европейский союз готовится к тому, что Брюссель и Вашингтон не сумеют достичь соглашения об отмене тарифов. В такой ситуации ЕС готовит ответные меры.