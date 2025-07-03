Евросоюз приготовился к провалу переговоров с США

Фон дер Ляйен: ЕС приготовился, что не сможет договориться с США о пошлинах

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен усомнилась в том, что ей удастся договориться с президентом США Дональдом Трампом о пошлинах. Ее процитировало ТАСС.

По словам руководителя ЕК, Европейский союз готовится к тому, что Брюссель и Вашингтон не сумеют достичь соглашения об отмене тарифов. В такой ситуации ЕС готовит ответные меры.

В начале апреля фон дер Ляйен называла американские пошлины серьезным ударом по бизнесу и потребителям во всем мире. Однако уже тогда у ЕС был готов первый пакет ответных мер.

В июле стало известно, что ЕС готов пойти на торговое соглашение с США, которое предполагает десятипроцентные пошлины на многие товары блока. Брюссель надеялся, что Вашингтон обязуется снизить ставки в ключевых секторах, таких как фармацевтика, алкоголь и полупроводники. Кроме того, ЕС настаивал на квотах и льготах.