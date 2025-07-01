Стало известно о готовности ЕС согласиться на пошлины США

Bloomberg сообщило о готовности ЕС согласиться на 10%-ные пошлины США

Европейский союз (ЕС) готов принять торговое соглашение с США, которое включает в себя 10 процентов пошлины на многие товары блока, однако с рядом условий. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

При этом Евросоюз хочет, чтобы Вашингтон взял на себя обязательство снизить ставки в ключевых секторах, таких как фармацевтика, алкоголь и полупроводники.

Согласно информации источников агентства, Европейский союз также настаивает на том, чтобы США ввели квоты и предоставили льготы, что позволит эффективно уменьшить американские пошлины на автомобили, автозапчасти, а также на сталь и алюминий.

Президент США Дональд Трамп объявил о резком повышении импортных пошлин на продукцию 185 стран в начале апреля. Для ряда государств, включая ближайших союзников Вашингтона, ставки составили 30-55 процентов от таможенной стоимости товаров. Однако вскоре он решил взять 90-дневную паузу в отношении товаров из 75 стран. В этот период базовая пошлина составит 10 процентов.