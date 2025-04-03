Фон дер Ляйен отреагировала на пошлины США против ЕС

Фон дер Ляйен: ЕС готов реагировать на пошлины США

Европейский союз (ЕС) готов к переговорам с США по вопросу пошлин. Так на их введение отреагировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X.

«Универсальные пошлины, которые объявили США, — это серьезный удар по бизнесу и потребителям во всем мире. В то же время, мы готовы отреагировать. Мы уже согласовали первый пакет ответных мер на пошлины в отношении стали», — написала она.

По ее словам, Брюссель будет готов усилить свой ответ, если переговоры с Вашингтоном не увенчаются успехом. Фон дер Ляйен подчеркнула, что начать диалог «еще не поздно».

Ранее министерство коммерции Китая пригрозило ответить на введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины и защитить свои права. «Китай решительно выступает против этого, мы твердо примем контрмеры для защиты наших собственных прав и интересов», — заявили в ведомстве.