Россиянин зарезал сына из-за его криков во время онлайн-игры

Житель Свердловской области зарезал сына, который кричал во время онлайн-игры

В Свердловской области мужчина зарезал сына, потому что тот играл в онлайн-игру и мешал отцу спать своими выкриками. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по региону.

«В ночь на 15 мая 2025 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился у себя дома. (...) Мужчина лег спать, но не мог заснуть из-за того, что его 29-летний сын играл в онлайн-игру и шумно себя вел», — рассказали в ведомстве.

Сперва глава семейства обратился к сыну с просьбой вести себя потише, однако это лишь привело к конфликту. Тогда он взял нож и дважды ударил сына, одним из ударов попав в область сердца. Спустя непродолжительное время пострадавший скончался.

Нападавший признал свою вину. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Омске женщина вышла из тюрьмы и вечером убила мужчину из-за стука в дверь.