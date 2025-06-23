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23:16, 23 июня 2025Силовые структуры

Жительница Омска вышла из тюрьмы и в тот же день зарезала мужчину

СК: В Омске женщина вышла из тюрьмы и вечером убила мужчину из-за стука в дверь
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Aleksey / Global Look Press

Жительница Омска вышла из тюрьмы, где отбывала срок за убийство, и в тот же день зарезала мужчину. Она освободилась из колонии утром и уже вечером убила его за громкий стук в дверь, об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области, передает РИА Новости.

Тело 60-летней жертвы с ножевым ранением обнаружили жильцы общежития в поселке Береговой. По данным следователей, убийство связано с ранее судимой 52-летней женщиной.

«Подозреваемая задержана. По версии следствия, она нанесла удар ножом в грудь незнакомому мужчине из-за того, что он громко стучал в соседнюю дверь», — указано в сообщении. В ведомстве уточнили, что потерпевший умер на месте.

По факту случившегося завели уголовное дело, инцидент продолжают расследовать.

Ранее сообщалось, что жительницу Краснодарского края зарезали в гостях, спрятали ее тело в ковер и подожгли дом. Подозреваемых в убийстве задержали сотрудники полиции.

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