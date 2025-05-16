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08:27, 16 мая 2025Силовые структуры

Россиянку зарезали в гостях и подожгли дом

Shot: Женщину зарезали в гостях, спрятали ее тело в ковер и подожгли дом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Женщину зарезали в гостях, спрятали ее тело в ковер и подожгли дом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

41-летняя жительница Краснодарского края пришла со своим знакомым к его другу в гости в Усть-Лабинске. В компании разгорелся конфликт, в результате один из мужчин схватил за нож и ударил женщину в шею. Она скончалась на месте.

Друзья решили спрятать тело россиянки в ковер и поджечь дом, после чего скрылись с места преступления. На место прибыли пожарные. Они справились с огнем, а после обнаружили завернутое в ковер тело женщины с ранами на шее.

Подозреваемых в убийстве задержали сотрудники полиции. Известно, что приятель погибшей был ранее судим за изнасилование, грабеж и разбой.

Ранее сообщалось, что в Москве психически больной мужчина зарезал родного брата. В доме на проспекте Вернадского соседи услышали крики и вызвали полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов вскрыли дверь квартиры и обнаружили два тела.

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