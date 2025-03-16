Shot: В Москве психически больной мужчина зарезал брата

В Москве психически больной мужчина зарезал родного брата. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В доме на проспекте Вернадского соседи услышали крики и вызвали полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов вскрыли дверь квартиры и обнаружили два тела.

Выяснилось, что состовший на учете в психоневрологическом диспансере 37-летний мужчина, находясь в психотическом состоянии, схватил нож и нанес множество ранений своему 28-летнему родственнику, после чего покончил с собой.

В июле 2024 года медикам разрешили передавать полиции некоторую информацию о россиянах. Речь идет о данных о психических расстройствах пациентов, если те потенциально способны совершить общественно опасные действия.